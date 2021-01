Explicó que en temas polémicos lo mejor es consultar a la ciudadanía y que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada .

Nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta , expresó el mandatario el jueves pasado al ser consultado sobre el tema en su conferencia de prensa diaria, previa al Año Nuevo.

Para convocar a una consulta, recordó, el artículo 35 constitucional establece la presentación de firmas para que dicho proceso sea vinculante con posibles modificaciones de leyes.

En este tema no deben intervenir estructuras de poder, y que no sea un asunto de gobierno o de los poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo , agregó.

Además, apuntó que con una consulta se respetará la opinión de todos, y se privilegiará la libertad, sin distinción de religión, corriente de pensamiento , o de su situación económica, social o cultural.

Lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba; que, aun existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Poder Legislativo, considero que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa , insistió el jefe del Ejecutivo federal.

A la vez, llamó a no pensar que la población no sabe lo que es más conveniente, y no oponerse a la decisión que tome la ciudadanía.