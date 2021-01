Al reiterar su exhorto a denunciar el influyentismo, apuntó que en todos los casos se está haciendo la investigación correspondiente.

Sobre el abasto de medicamentos en hospitales públicos, el jefe del Ejecutivo anunció el convenio firmado con la ONU, para lo cual el miércoles se hizo el pago correspondiente. Estimó que en febrero o marzo llegarán los medicamentos, después de lo cual se mantendrá este mecanismo de adquisición.

Nos ha costado mucho trabajo resolver el problema de abasto de medicamentos porque era mucha la corrupción, una cosa escandalosa lo de la corrupción en la producción, en la venta de medicamentos . Se trataba, dijo, de un negocio de más de 100 mil millones de pesos anuales, y apuntó que no había medicamentos porque no los entregaban, o sea, cobraban y no entregaban los medicamentos o entregaban medicamentos adulterados .

El Presidente señaló también que al no haber incremento de impuestos para 2021, no debe registrarse aumento en los precios de productos. Sólo el tabaco y bebidas azucaradas tienen un ajuste por inflación de 3.3 por ciento, mientras los combustibles, pese al ajuste inflacionario también de 3.3 por ciento en el impuesto especial sobre producción y servicios, mantienen un precio inferior a cuando inició su administración.