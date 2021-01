Martha Granados, también especialista en perinatología con 25 años de servicio, expresó que donde labora aún no tienen fecha para vacunar al personal. Decidí acudir porque estoy expuesta. De hecho, acabo de salir de una cesárea del área Covid, pasé a bañarme y desinfectarme para vacunarme. No importa esperar porque está de por medio la vida .

Pero no sólo eso, dijo que su hermana y sobrinas están internadas en el Centro Banamex y también atiende a su madre por Covid-19. Era prioritario vacunarme. Me molesta cuando hay gente que no hace caso a las medidas sanitarias y sigue en la calle, por eso los hospitales están saturados debido a los altos índices de contagio .

Una vez que recibió el biológico salió contenta. Me siento muy bien, la atención del personal es muy buena, profesional; la aplicación, sin problema, no me dolió. La segunda dosis será dentro de 21 días, por correo me enviarán la fecha. Me siento más segura para seguir atendiendo a la gente .

Durante un recorrido por el Sexto Grupo de Morteros, en el Campo Militar número 1, enfermeros y doctores que acudieron a la vacunación manifestaron que durante el proceso llenaron un cuestionario para responder si han padecido ciertas enfermedades como diabetes e hipertensión y tuvieron que esperar 20 minutos por si presentaban alguna reacción.