Laura Poy y De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 2 de enero de 2021, p. 8

Al conocerse, a través de redes sociales, la renuncia de una doctora adscrita al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, debido a presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que la inmunización se está aplicando en una primera etapa a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla contra el Covid-19, tarea que se prevé concluir a finales de enero.

Sin embargo, tras las denuncias de iniquidad, gandallismo de autoridades y falta de vacuna hechas por la doctora Ana Paola de Cosío Farías, el instituto aseguró que se realizarán las investigaciones internas correspondientes, a fin de determinar si existe influyentismo .

En tanto, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, pidió al personal de salud, en particular a los directivos, no permitir que les gane el egoísmo y esperar a que sea su turno para recibir la vacuna contra el Covid-19.

En un videomensaje que subió este 31 de diciembre a su cuenta de Twitter, el funcionario se dijo seguro de que se trata de “una minoría a la que les gana el egoísmo, el individualismo y digan: ‘yo me voy a vacunar porque me lo merezco, quiero vacunarme y no me interesan los demás’. Pero en el IMSS no somos así, somos solidarios y pensamos como un solo sistema”.

El pasado jueves, también a través de redes sociales, la doctora De Cosío Farías denunció en un videomensaje que a pesar de laborar desde abril en áreas que atienden pacientes con coronavirus, “sólo recibí en una ocasión el bono Covid, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido, y no se nos dio respuesta del motivo por el cual no se entregó el bono.