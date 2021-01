El papel del Covid-19 en la transformación del trabajador en zombi

E

stigmatizado como una maldición bíblica, tiempo arrancado de la vida del obrero, según Carlos Marx, el trabajo ha adquirido nuevas acepciones en tiemposdel nuevo coronavirus, como en los inicios del capitalismo, se está regresando al trabajo domiciliario, millones de trabajadores han sido confinados a laborar en sus hogares aportando sus computadoras, convirtiendo sus salas o sus habitaciones en lugares de trabajo, los horarios de labores tienden a desaparecer, el empleado prácticamente está a disposición de la empresa en todo momento, a todas horas.

El miedo a perder su puesto se hace más posible y estresante, la sobrexplotación de una parte de los trabajadores es, en buena medida, la causa del desempleo de muchos otros.

Como nunca, hoy queda demostrado que una pequeña parte de los trabajadores es capaz de producir la riqueza social que requiere el funcionamiento de toda la economía. ¿Cuántos trabajadores que han sido inhabilitados pagándoles su salario regresarán a sus antiguos puestos de trabajo?, una pregunta sin respuesta.

La otra acepción no es menos cruel, trabajadores despojados de su rutina diaria, confinados en sus hogares a ver noticias alarmantes todo el día, película tras película, programas de entretenimiento que más bien son programas de embrutecimiento, dedicados a pintar su casa, a reparar sus muebles, a volver a pintar, a volver a reparar, mantenidos por un estado paternalista que, como en la película Matrix, parecen estar alimentados por una sonda sin necesidad de que hagan nada, sólo que continúen conectados a un sistema que los mantiene con vida para que sus pensamientos sigan fluyendo y su consumo mantenga el ritmo de la demanda. En esta forma de vida no pueda nacer una nueva conciencia social, en la monotonía y el fastidio sólo puede nacer la desesperación, pocos son los seres que pueden sublimar esta situación, bien lo dice Vivian Forrester en El horror económico, peor que ser explotado es no ser explotado, sin el trabajo se pierde el sentido de la vida, la estimación personal.

Como señala Baudelaire, trabajar es menos aburrido que divertirse .

Emilio Vivar Ocampo

Gloria eterna al comunista Marcos Leonel Posadas

La militancia del Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario llora la muerte del camarada Marcos Leonel Posadas, inclina sus banderas por su partida y abraza fraternalmente a las y los camaradas del Movimiento Comunista Mexicano por tan dolorosa pérdida. ¡Gloria eterna al comunista Marcos Leonel Posadas!

Voceros del Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario, Eugenio Hernández, Rodrigo Justiniani, Gabriela Arteaga, Jorge Hernández y Roberto Pérez

Apagones, herencia del mal manejo del sector eléctrico del Prian, dice