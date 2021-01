Aldo Anfossi

Sábado 2 de enero de 2021, p. 24

Santiago. La evidencia del efecto electoral desastroso que podría tener la dispersión del voto progresista en Chile en la elección de delegados a la Convención Constitucional en abril próximo, al punto de provocar el triunfo de la minoría derechista y hacer fracasar el anhelo de una Constitución de garantías sociales, disparó el pánico, por lo que se multiplicaron las exigencias a la centroizquierda para que acuerde una lista única de candidatos.

El riesgo latente de un desperdicio electoral es elocuente, porque hay centenares de precandidaturas independientes que amenazan competir por un puñado de cupos (entre tres y siete) en cada uno de los 28 distritos electorales del país, que de lograr finalmente inscribirse causarían una diáspora de los votos. Simultáneamente, según están las cosas, los partidos de centroizquierda irán divididos con suerte en dos listas, lo más probable es que sea en tres o cuatro e incluso, catastróficamente, hasta en seis. La derecha, al parecer, irá en una lista, concentrando su electorado. Incluso un escenario opositor optimista de dos listas podría dar a la derecha un anhelado tercio de los 155 delegados convencionales, suficiente para bloquear la redacción del nuevo texto constitucional, forzando a su mediatización; por lo cual parece inverosímil que el progresismo renunciara a esforzarse en obtener dos tercios de la convención y así depender de sí mismo para desmantelar el régimen neoliberal.

Pero en la situación actual, la unidad es misión imposible, habida cuenta de que: 1) la ausencia de voluntad política de los presidentes de los partidos ha sido manifiesta durante semanas y meses; 2) el plazo para consensuar candidaturas es efímero y concluye el 11 de enero; 3) si de intentarlo se trata, en una sola lista y para 155 cupos elegibles (incluidos 17 reservados a miembros de pueblos originarios), deberían estar representados unos 13 partidos de muy variado peso electoral y decenas de movimientos surgidos de la sociedad movilizada y que prometen levantar listas de candidaturas; 4) si es que hubiese voluntad política para ello, el nivel de renuncia a las aspiraciones de representación de los partidos, sobre todo los mayoritarios, debería ser extraordinario, no pretendiendo más de tres o cuatro cupos elegibles; 5) la oposición es muy diversa, subyacen diferencias ideológicas significativas y objetivos políticos divergentes que buscan expresarse en el proceso constituyente, y 6) los partidos, muy desprestigiados y en franca decadencia, ven en la Constituyente una última oportunidad de reposicionarse en el colectivo social.