Caracas. Tan espantoso para todo el mundo, 2020 ha sido relativamente clemente con Venezuela. Claro, los bloqueos y los ataques desde el exterior no han cesado y hasta por momentos se han intensificado. Pero la revolución bolivariana, que acaba de cumplir 22 años, ya está curtida en esas batallas. Lo notable es que aquí, contrariamente a lo ocurrido en casi toda América Latina, y en particular en los países vecinos (Colombia, Brasil), la pandemia de Covid-19 ha sido controlada. Pocos contagios, escasa mortalidad. Mientras la economía, por su parte, en circunstancias muy difíciles, conoce un espectacular repunte, con un aumento inaudito de la producción agropecuaria y de las actividades comerciales. Además, la nueva legislación está favoreciendo una llegada importante de inversión extranjera. Estos nuevos aires, después de varios años de dificultades, se han traducido políticamente en una contundente victoria del chavismo, el pasado 6 de diciembre, en las elecciones legislativas.

Decidimos ponerles tratamiento integral a todos los pacientes de Covid... ¡a todos! Y lograr su hospitalización en el sistema público de salud... Y un porcentaje pequeño en las clínicas privadas, el sistema privado con el cual hemos establecido una perfecta coordinación, para darles tratamiento y hospitalización a 100 por ciento de los casos.

Hoy yo te puedo decir que 95 por ciento de los casos de Covid que hemos tenido –unos ciento y pico de miles de casos de contagios– en Venezuela han sido detectados a tiempo, han tenido tratamiento médico hospitalario y han tenido todas sus medicinas. Nosotros identificamos un grupo de las mejores medicinas nacionales y mundiales, y efectivamente le dimos tratamiento integral garantizado a todos los pacientes: a los asintomáticos, a los contagiados leves, a los contagiados moderados y, como es natural, a los contagiados graves en sus distintas modalidades.

Medicamentos propios

Y además, la ciencia venezolana ha logrado crear dos medicamentos: uno llamado DR10 y otro que yo llamo las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández , que son dos terapias que permiten atacar el coronavirus y neutralizarlo a 100 por ciento. Es nuestro pequeño aporte.

Estos dos medicamentos nosotros los estamos certificando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y muy pronto el país va a entrar en la fase de producción masiva, para consumo nacional, de estas dos medicinas verdaderamente alentadoras.

Cuando hablamos del modelo venezolano , tenemos que mencionar también una fórmula que nosotros creamos después de las largas cuarentenas voluntarias durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio... Porque luego fuimos ensayando un método, que es nuestro método, al que llamamos 7+7 : siete días de cuarentena radical profunda, voluntaria siempre, y siete días de flexibilización, lo cual nos ha permitido combinar la protección indispensable con la actividad económica... La recuperación económica necesaria combinada con la cuarentena estricta, voluntaria, para cortar los ciclos de contagio. Así hemos venido construyendo nuestro método.

¿De dónde lo sacamos, Ramonet? Del estudio de las experiencias en el mundo, del estudio de las experiencias positivas, como las ha habido en China, en Vietnam, en Cuba, en Nicaragua, en Nueva Zelanda, en una etapa en Corea del Sur... De esas experiencias y del estudio de las experiencias nefastas como la de Estados Unidos, la de Brasil, la de Colombia, que han llenado de coronavirus, de enfermedad y de muerte a esos países hermanos. Así que hemos logrado un punto de equilibrio entre lo que es la necesaria cuarentena, los necesarios cuidados, la necesaria disciplina, con la flexibilización.

IR: Hay que decir también que Venezuela fue el primer país de América, de todo el continente, que tomó medidas de cuarentena... Si mal no recuerdo, la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo, y aquí la cuarentena se decretó el 13 de marzo. O sea, mucho antes que en cualquier otro país de la región.

NM: Sí, y tuvimos gran éxito con muy pocos casos durante los primeros tres meses. Luego se produjo un fenómeno: el regreso masivo de miles de migrantes venezolanos procedentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, huyendo del coronavirus, de la violencia, del coronahambre . Algunos vinieron caminando de Ecuador, de Perú, de Cali, de Medellín, de Bogotá hasta la frontera.

Hemos recibido a más de 270 mil venezolanos, de ellos casi 250 mil de Colombia... Una ola que llegó en junio, julio... La frontera es muy porosa, muy larga también. Y gran parte de estos migrantes llegaron por vías ilegales, por las trochas... Por eso hablamos de trochismo... Muchos de ellos venían contagiados desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú y llegaban directo a sus comunidades, lo cual hizo crecer el número de casos de Covid. Actualmente, eso está controlado. Hoy por hoy, puedo decir que, a pesar de que hicimos una flexibilización total en el mes de diciembre 2020 –necesaria para la familia, para la economía–, tenemos un buen nivel de control...

Y ahora hemos firmado un acuerdo con Rusia para comprar 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Estamos culminando los estudios de la fase tres de esta vacuna Sputnik V, muy favorables, y vamos a iniciar la fase de vacunación. Pero no se puede llamar a engaño a la gente: las vacunas van a ayudar, pero sólo van a proteger entre seis meses y dos años, no es para siempre. La gente debe saber eso. Muchas personas que se están vacunando ahorita en el mundo se vacunan con la expectativa de que es el fin definitivo de todo peligro de contagiarse de Covid. No, es un experimento. La vacunación masiva no deja de ser un experimento que va a ser evaluado.

