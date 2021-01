No queremos al comisariado porque es déspota; además, sabemos que trabaja para la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y desconocemos por qué ostenta un doble cargo. Exigimos su salida y una investigación federal para que se sepan las irregularidades , expusieron los oficiales.

La policía segundo municipal, Eva Guerra Santos, informó que el paro de labores continuará hasta recibir los 45 días de aguinaldo que les corresponden y no aceptaran los 30 que propone el alcalde, porque la corporación no la integra personal de confianza. Queremos trabajar, dar seguridad a nuestros paisanos, pero tampoco vamos a aceptar un pago mínimo. Nos citaron a una mesa de trabajo y finalmente no hubo nada , acusó.

A los uniformados los apoya la agrupación social Sol Rojo, cuyo representante en el Istmo de Tehuantepec, Esaú Aragón, pidió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tomar cartas en el asunto para una pronta respuesta.