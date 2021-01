La contracción del mundo editorial va a tener consecuencias nefastas en la lectura, incluso en la escritura, porque habrá menos estímulos para seguir manteniendo formas convencionales de publicación. En este momento se está intentando abrir proyectos de publicación no comercial, como una especie de empresas anticapitalistas, cuyo objetivo es conservar en circulación textos aun cuando no se inserten en un mercado que quiera producir grandes ganancias.

Chimal agrega que “la relación con el medio editorial se ha vuelto más compleja, porque se encuentra en una crisis igual que otros sectores de la economía. No es uno que en circunstancias normales sea el más fuerte y nos hemos tenido que acostumbrar a otro contacto entre escritores y lectores.

La enorme cantidad de ensayos, relatos y crónicas sobre cómo es vivir en la pandemia fue la reacción en muchos casos más superficial. No creía estar aportando nada que no se hubiese dicho antes o que no se estuviese diciendo en ese momento. Entonces no le vi caso a agregarle al ruido .

Añade que la promesa de prosperidad que existía desde finales del siglo pasado deja de existir; entonces, lo que queda es replantearse para qué se escribe, para qué se edita y para qué se mantiene esta especie de diálogo con quienes están afuera. Va a ser una trasformación profunda y muy intensa, y no hemos visto todavía a dónde va a llegar .

De acuerdo con los datos del estudio de Cultura UNAM, en promedio los ingresos de los creadores se redujeron a menos de la mitad en mayo. Casi cuatro de cada 10 artistas tuvieron una merma de entre 91 por ciento y la totalidad de sus percepciones económicas.

Esto significó que tres de cada 10 recibió 10 mil pesos menos. Alrededor de otro 30 por ciento de creadores perdió entre 11 mil y 30 mil pesos. Además, redujeron su previsión de ingresos, en promedio, de 113 mil pesos al año a unos 81 mil.

La narradora y dramaturga Gabriela Ynclán recuerda: “Las crisis hacen que las artes cambien, pero también que sean mucho más vivas. Ahora que vino esto me impuse ponerme a escribir. No hay de otra. Encerrada no puedo hacer más que eso. Hice un plan para hacer teatro y cuento para niños, que es lo mío.

En las épocas de revolución y de guerra fue igual que ahora: no puedes poner teatro, porque los recintos no están abiertos, pero la gente sigue produciendo. Los grandes cambios en el teatro, por ejemplo, en la guerra, se hicieron a partir de que no podía haber escenografía. Ahí se trasformó y nació el teatro del absurdo , agrega Ynclán, quien también tiene estudios de antropología e historia.

El director de escena y dramaturgo Ángel Hernández señala que la alerta sanitaria y el confinamiento han derivado en la depredación de muchos de los espacios que considerábamos potenciales para nuestra obra creativa ; además, se ha hecho imposible la investigación en campo en contextos signados por la violencia que se ha realizado durante más de seis años.

El fundador de Teatro para el Fin del Mundo (TFM) agrega que se hallan en una postura de replanteamiento total de sus procesos escénicos para encarar estas circunstancias.

No he querido, por decisión propia, escribir nada. Se ha venido generando una sobrexposición de ofertas alrededor de este tema, que se ha mediatizado demasiado y todas las convocatorias de apoyo a creadores también lo están pidiendo. Una manera también de resistir es la no producción.

Sobre su obra, Ángel Hernández señaló que se ha centrado en “la reflexión sobre la práctica. Retomando El teatro y la peste, de Antonin Artaud, en esta estructura casi mística que nos hace pensar en las teatralidades como ese acto provocador que conmociona y genera un hálito siempre salvaje; irreverencia y resistencia. Creo que el artista está en un momento de resistencia brutal en el cual la producción no tendría que ser el siguiente paso”.