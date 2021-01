No dejemos que sobre nuestras pertenencias y cuidado de nuestros menores tomen decisiones terceras personas.

El tema muerte , siempre es una cuestión de la que no queremos hablar; sin embargo es algo que tenemos la certeza pasará, quitémosle la etiqueta de muerte inminente al otorgar un testamento.

entro de la pandemia conocida actual, no puedo prever, por más precauciones, quién será la próxima pérdida de vida humana, pero sí disponer de mis bienes y obligaciones para después de mi muerte.

No olvidemos que existe la posibilidad que terceros (no familiares) se queden de manera transitoria o definitiva con la posesión de nuestros bienes por no hacer un testamento. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo en vida para dejarlo a la deriva?

En un Testamento, plasmaré mi voluntad y designaré herederos, legatarios, tutores y curadores a quienes yo desee, sin importar si es mi familiar o no.

El testamento público abierto se puede otorgar con cualquier notario de la República Mexicana sin importar que no sea del estado donde vivo o donde están los bienes. Si no conozco a ningún notario o estoy ante una situación de suma urgencia, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México cuenta con guardias.

Una carta escrita y firmada de puño y letra por la persona enferma, y/o con huella digital, que pretenda designar beneficiarios y/o cumplir obligaciones póstumas, no tiene ninguna validez.

Mientras en materia sanitaria todos estamos atentos, quien tiene bienes y familiares también debe tomar las precauciones necesarias para el inevitable escenario de la propia muerte, con Covid o sin él.

* yolanda_navarrete@notaria96.com.mx