Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 31 de diciembre de 2020, p. 11

Al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe manifestarse a favor o contra partidos o alianzas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó anoche medidas precautorias a fin de que el Ejecutivo se abstenga de emitir declaraciones en sus conferencias matutinas relacionadas con la elección federal de 2021.

Con el voto de sus tres integrantes, la comisión determinó que López Obrador debe ajustarse a la prohibición expresa del artículo 134 constitucional y admitió la queja interpuesta por el PRD por el presunto uso indebido de recursos públicos y la probable intromisión ilegal del Ejecutivo en el proceso.

Los consejeros aclararon que no se trata de limitar la libertad de expresión del mandatario, sino rencauzar la conducta que se exige a los funcionarios públicos en términos del modelo constitucional .