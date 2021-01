Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 31 de diciembre de 2020

En un año que no terminará el 31 de diciembre en México y el mundo por los efectos humanos, sociales, sanitarios y económicos generados por una pandemia inédita en la era moderna, 2020 transcurrió en el país entre el miedo, el encierro, la cancelación de numerosas actividades y la alteración de otras y, hacia el final, el atisbo de la solución a la crisis del Covid-19.

Asimismo, se vivió un agitado escenario político y de seguridad, al igual que severas pérdidas causadas por las intensas lluvias en el sureste del país. Fue, en suma, un periodo en el que todos los días hubo acontecimientos relevantes.

México arriba al fin de mes entre el duelo por sus casi 125 mil muertos a causa de coronavirus, un millón 800 mil casos positivos y más de un millón de personas recuperadas. Una conjunción simultánea de drama y esperanza: la creciente necesidad de camas hospitalarias ante el aumento imparable de contagios y, en el otro extremo, el alentador arribo, el 23 de este mes, de las primeras vacunas.

Detención de Cienfuegos, Lozoya y la caja de pandora

En la impronta por los acontecimiento inéditos, 2020 registrará entre otros, la detención de un ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, el pasado 15 de octubre en Estados Unidos, y su posterior liberación y traslado a México cinco semanas después.

El militar fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Representó un hecho sin registro, causó un gran impacto en los ámbitos político y castrense y motivó el reclamo oficial del gobierno mexicano al de ese país, el cual accedió a no proseguir el juicio tras desechar los cargos en su contra y con el argumento de no romper la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada. México además, ofreció investigar aquí al ex mando.

La detención en España el 12 de febrero del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, también ocupó las primeras planas. Enfrenta cargos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.

El escándalo creció cuando el ex funcionario denunció ante la Fiscalía General de la República a una serie de políticos encumbrados de participar en una red de sobornos con la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos algunos que trabajaron directamente con los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; señaló también al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a los ex candidatos presidenciales Jose Antonio Meade y Ricardo Anaya. Fue extraditado a México en julio y ahora se encuentra en prisión domiciliaria.

Al lado de la captura de delincuentes señalados por sus numerosos crímenes y poderío, como José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, en Guanajuato, el 18 de diciembre fue asesinado en Puerto Vallarta el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El priísta había dejado el cargo dos años atrás y no se tienen pistas para saber los motivos de ese ataque, porque incluso la escena del crimen fue alterada.