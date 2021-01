Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó los resultados de la vacuna contra Covid-19 elaborada en China por CanSino Biologics, y recordó que en ese país ya comenzó su aplicación tanto en la población como en su ejército. Además, indicó que canceló su gira programada originalmente para fin de año con el fin de estar pendiente sobre los acuerdos relacionados con la adquisición de ese producto.

Asimismo, destacó que fue avalado en Reino Unido el antígeno desarrollado por AstraZeneca, laboratorio con el que hay contratos para que llegue a México en marzo. El aval, agregó, nos da mucha seguridad, tranquilidad, para tener el número de vacunas suficientes. No vamos, creo yo, a padecer de la falta de esos biológicos; esto nos alienta mucho .

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue interrogado sobre el debate en redes sociales que ha generado cuestionamientos de algunos investigadores sobre las garantías de eficacia de la vacuna de CanSino.

Frente a esas críticas, expresó: desde luego, siempre hay cuestionamientos por varias razones que no viene al caso tratar aquí, pero que la gente ya imagina. Nosotros no nos metemos en eso, porque lo que nos importa es la salud de nuestro pueblo; entonces, esto no es de ideologías, esto no tiene que ver con las posturas políticas de los gobiernos; aquí lo que nos importa es salvar vidas, que se tenga la vacuna y que lo más pronto posible se proteja a los mexicanos .