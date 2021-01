omo no sabe hacer otra cosa, aunque sí tiene un montón de estupideces qué decir, la derecha histérica, irracional y golpista grita a los cuatro vientos: ¡ya vienen los rusos y los chinos!; ¡nos invaden! y, por medio de sus vacunas, nos van a inyectar el comunismo!; López Obrador no sólo lo permite, sino que lo promueve . Y no es chiste; es la tradicional cuan absurda postura de quienes piensan que la tierra es plana.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador –en referencia al cretinismo de la derecha y a la vacuna china– dijo que siempre hay cuestionamientos por varias razones que no viene al caso tratar aquí, pero que la gente ya imagina. Nosotros no nos metemos en eso, porque lo que nos importa es la salud de nuestro pueblo; entonces, esto no es de ideologías, esto no tiene que ver con las posturas políticas de los gobiernos, aquí lo que nos importa es salvar vidas, que se tenga la vacuna y que lo más pronto posible se les proteja a los mexicanos, esa es mi función principal y la de todos. Por eso vamos a tiempo, fuimos los primeros en América Latina, estamos asegurándonos, tenemos ya los contratos, tenemos el presupuesto, ya nada más es cuestión de disponibilidad .

Y en ese ejercicio, Andrés Manuel retomó el mensaje que tres meses atrás divulgó el director ejecutivo de CanSino Biologics, Yu Xuefeng: nuestra vacuna es una de las más avanzadas del mundo, producto de años de investigación y trabajo arduo para usar la tecnología avanzada en vectores; somos la primera empresa en patentar una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos, incluyendo los miembros del ejército chino. Es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y técnicos, y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de pares. Llegarán a México, desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, 35 millones de vacunas de dosis única. Nuestra vacuna y sus ensayos clínicos han sido evaluados positivamente por las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país . Eso sí, Xuefeng evadió mencionar que la vacuna china inocula el comunismo .

Las rebanadas del pastel

Por cierto, el gobierno federal informó sobre la inminente aprobación de una vacuna no comunista : la de AstraZeneca. A ver si así se empareja el marcador… México SA descansará unos días; nos rencontramos el próximo 8 de enero. En vía de mientras, ¡feliz Año Nuevo!, con el deseo de que 2021 no sea tan brutal como 2020. ¡Salud!

cfvmexico_sa@hotmail.com