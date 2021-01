Lamentan en Cuba fallecimiento de Armando Manzanero

stimados amigas y amigos mexicanos: con profundo pesar el pueblo de Cuba ha recibido la noticia del fallecimiento del gran compositor y cantante Armando Manzanero, yucateco universal.

Con 70 años de carrera profesional, compuso cientos de canciones que han sido interpretadas por los más destacados artistas de los pasados 60 años. Merecedor de grandes premios artísticos, sus creaciones han sido escuchadas y cantadas por millones de personas de muchos lugares del mundo que admiraron su talento y se sintieron emocionadas por su romanticismo.

Fiel amigo de Cuba, caribeño y latinoamericano de estirpe, siempre recordaremos el gran concierto que ofreció en 2018 en La Habana.

Al pueblo mexicano y a su familia llegue este mensaje de condolencia.

Miguel Barnet, presidente de la Sociedad Cubano Mexicana de Relaciones Culturales

Universidades en crisis financiera

Este tipo de enunciados viene apareciendo en los diarios desde hace décadas (Luciano Concheiro, Correo Ilustrado, 30/12/20). Es una situación recurrente, y la causa más asociada han sido las pensiones. En otros casos es la entrega tardía o que no se hace en tiempo y forma de los subsidios, federales o estatales. A pesar de ser un elemento medular en la planeación y en la solicitud y asignación de presupuestos, no hay evaluaciones; mucho menos si ésta se ejerció en la forma estipulada.

Los rectores rinden informes a los órganos colegiados, con participación de académicos, directivos y estudiantes, al parecer todo bien. Se realizan auditorías con empresas externas, y todo bien. Se envían los informes a las dependencias estatales y federales, y al parecer todo bien. ¿Entonces por qué el problema de falta de presupuesto? ¿Se realizan acciones no contempladas? ¿No se entrega el presupuesto aprobado? ¿Se usa para otras acciones? Se sabe que en muchas universidades se utilizan en acciones distintas a las consideradas.

Pero no se dice algo. No sólo es responsabilidad de los rectores. Aprobar los informes y las auditorías sin identificar las desviaciones y malos usos es complicidad y las pensiones deben ser consideradas al elaborar el presupuesto, al realizar los planes anuales. Si el presupuesto asignado no alcanza para realizar otras actividades, pues no se deben hacer, no se deben desviar los recursos etiquetados para realizar una actividad.

El proceso de planeación –presupuestación-aplicación-evaluación– es un proceso continuo. Si un subproceso no se realiza en forma adecuada, lleva a resultados negativos y no deseables.

César Cristóbal Escalante

El México que sueña

Un año que termina y una ansiada época nueva de bonanza colectiva. Éste que está por concluir trajo a México y al mundo pérdidas de vidas humanas y cataclismo económico a causa de la pandemia de Covid-19, creó un ambiente de reclusión y sufrimiento, sobre todo a las capas media y bajas y que llegó en momentos en que el sistema y economía capitalista se halla en crisis cíclica, esta vez sin salidas y cierra casi todas las posibilidades de un nuevo auge progresivo para la clase trabajadora y pueblo en general. El panorama se ve incierto, la burguesía y la oligarquía continúan poseyendo la riqueza, mientras millones siguen siendo oprimidos y explotados.