ue intencional. Así calificó la policía de Nashville una poderosa explosión que sacudió los alrededores del centro de la capital de Tennessee que sólo dejó tres heridos y calcinado al técnico en electrónica, el operador ¿suicida? de la bomba; desde altavoces colocados en la camioneta-bomba, se avisó a la población desalojar el área en 15 minutos, suficientes para ponerse a salvo, pero no para desactivar el artefacto, según la policía, que también alertó a la población. Las bajas habrían sido numerosas: la explosión destruyó 40 estructuras. Con la muerte del técnico, calificada de suicidio, el evento puede tener o no autoría intelectual. Si la hubo, se giró instrucción de devastar un edificio de AT&T Inc y demoler el centro de Nashville acaso para acentuar el ambiente de desgobierno que se trasmitiría a la población local, nacional y mundial o para ambientar la transición al postrumpismo, en la nación que en crisis es aún la primera potencia hegemónica pese al caos trumpiano sobre áreas sensibles de seguridad nacional y de una diplomacia que declara a la automotriz alemana peligro de seguridad nacional .

Al prevalecer la noción del técnico terrorista solitario y perfectamente muerto (a la Oswald) la cancha queda a merced del nacional trumpismo pero Trump cada vez con menos apoyos internos alentando tensiones domésticas y externas con tuits contra Irán y entrando en conflicto con senadores republicanos y altos funcionarios en los Departamentos de Justicia y Defensa.

De importancia mayor la denuncia del general Jim Mattis, ex secretario de Defensa de Trump quien calificó al magnate de amenaza a la Constitución por su respuesta militar a la ola de grandes protestas contra el racismo que sacude a EU. En comunicado del 3 de junio 2020 en The Atlantic, Mattis denunció la militarización de las manifestaciones por parte de la Casa Blanca y a Trump por ser “el primer presidente que no intenta unir al pueblo estadunidense, ni siquiera pretende intentarlo… las consecuencias de tres años de este esfuerzo deliberado”, según Mattis es un divide y vencerás de corte nazi.