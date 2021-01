De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 31 de diciembre de 2020, p. a10

El entrenador argentino Santiago Solari consideró que es un honor dirigir al club América, equipo al que además calificó como uno de los más grandes del futbol mundial.

Es una gran alegría poder trabajar en un club con una historia ganadora y un nombre que evoca la esperanza y la oportunidad: América, la patria futbolera, se podría decir , declaró el entrenador ayer en entrevista con la cadena TUDN.

Asimismo, el ex timonel del Real Madrid dijo sentirse emocionado de llegar a una competencia tan apasionada como la Liga Mx.

“No es que me sorprenda o no (el contacto con la directiva de las Águilas), me pone feliz, me hace mucha ilusión. El América es uno de los grandes del continente y del mundo, y el futbol mexicano es todo pasión. No tengo otra cosa que felicidad y muchísima ilusión por llegar.