Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 31 de diciembre de 2020, p. a10

La posible llegada de Hugo Sánchez a la dirección técnica de Cruz Azul sería muy benéfica para el equipo, toda vez que sabe mucho de futbol, pero sobre todo, puede inyectarle al plantel esa dosis de energía que necesita para motivarse , consideró Rubén Matturano, otrora integrante del cuerpo técnico de La Máquina.

Diversos medios señalaron que el Pentapichichi sería anunciado ayer como nuevo estratega de los celestes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la directiva no había confirmado su contratación.

Para el también entrenador, la incorporación de un técnico mexicano al conjunto cementero sería muy positiva, pues el futbol tricolor es muy malinchista y siempre prefiere a los extranjeros. Si esto se llega a concretar, le estarían dando un voto de confianza a los timoneles nacionales y sería algo muy alentador .

Estimó que para el también ex integrante de Pumas y del Real Madrid “sería un paso muy importante en su carrera. A Hugo lo han vituperado muchísimo, lo han hecho pedazos y no se vale, pues él ganó todo como jugador, es uno de los mejores del país, si no es que el mejor, y siempre están criticándolo.