En entrevista, trabajadores de la Fonoteca que a partir de enero ya no serán recontratados explicaron que más allá de la pérdida de nuestra fuente de trabajo, la situación es grave por el proyecto en sí que representa este recinto, pues aquí se resguardan acervos que tienen que llevar un proceso de preservación continuo y cada día que pasa esa labor está en riesgo, pues hay gastos urgentes que no se han hecho, como la compra de dispositivos de almacenaje digital, ya que la capacidad de las memorias que se tienen para guardar están legando a su límite, se necesitan nuevos equipos, estamos hablando de aparatos caros que hay que traer .

Respecto al presupuesto que se tuvo en 2020, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, esa instancia tendrá el próximo año una reducción de 18.2 por ciento. Sin embargo, la semana pasada, los directores de área informaron a su personal que ya no había presupuesto para recontratarnos, que el recorte a la institución era de 75 por ciento; por lo tanto, ya no se renovarían contratos y que incluso los que se quedaban iban a ver mermados sus ingresos a partir de enero. Cada director de área se comunicó con sus equipos, algunos por teléfono, otros por Zoom , detalló un empleado del área de investigación que pidió omitir su nombre.

El director de la Fonoteca, Pavel Granados, confirmó que dio instrucciones a los directores de área para que transmitieran la situación a los trabajadores, y matizó: “no se puede hablar de un recorte, es una adecuación. Ahorita tenemos que ajustarnos a los 8 millones, yo estoy haciendo planes de 10 millones, que tampoco es lo óptimo. Tendría que ser más para que pudieran entrar todos los compañeros de Capítulo 3000, pero ahorita tengo que adaptarme a ese presupuesto.

Tenemos que planear, pero en estas circunstancias es muy difícil. En enero no vamos a regresar, las cifras de contagio (por la pandemia de Covid-19) están peor que a principios de 2020. Naturalmente, no vamos a hacer actos presenciales, y tendremos que valorar si seguiremos con las citas para consultar el acervo; además, no sabemos si las personas tienen las condiciones para venir a trabajar a la Fonoteca; entonces, no sabemos si va a seguir funcionando a su capacidad; en consecuencia, tenemos que planear, pero no tengo información de cómo va a ir progresando el año.

Granados puntualizó que, precisamente, esa planeación es para que continúen trabajando “las personas que se encargan de la conservación de los acervos, las que están en la bóveda, las que trabajan en catalogación y digitalización, son las que estarían aquí. Estamos haciendo esos planes para continuar operando en el futuro.