Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de diciembre de 2020, p. 12

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció sanciones para toda aquella persona que posea (incluso dentro de su domicilio) o porte armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El máximo tribunal del país determinó que de acuerdo con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, es relevante el lugar en que se tenga, de manera que la posesión se dará cuando una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será cuando la tiene o la lleva consigo fuera del hogar .