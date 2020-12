De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de diciembre de 2020, p. 12

Aún no pueden hablar ni caminar, pero millones de niñas y niños aparecen constantemente en las redes sociales. En su afán por compartir experiencias en Internet, sus padres u otros familiares los vuelven protagonistas de sus historias, sin ser conscientes de los riesgos.

Compartir datos personales de menores en las redes, como fotografías, nombre, fecha de nacimiento o la escuela donde estudian, sin las medidas de seguridad adecuadas, “puede abrir la puerta a los delincuentes y exponer a los menores a diversos riesgos como acoso, ciberbullying e incluso delitos como pederastia y pornografía infantil”, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Citó un estudio de la Universidad de Chicago, que encontró que 56 por ciento de los padres suben fotos potencialmente vergonzosas de sus hijos, lo que puede afectarles durante su adolescencia, o incluso en su etapa adulta, interfiriendo en su vida social y laboral.

Una encuesta realizada por la firma de seguridad informática AVG en 10 países reveló que al cumplir seis meses, 81 por ciento de los bebés ya está presentes en Internet, y a los cinco años de edad habrán circulado en la red al menos mil fotografías en las que aparecen.

A esto se le conoce como sharenting, término que proviene de la conjunción share (compartir) y parenting (paternidad).

Mario nunca sube información de sus hijas a ninguna de sus redes sociales. Lejos de exhibir momentos únicos con ellas, asegura que prefiere vivir su paternidad con la mayor discreción posible.