Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de diciembre de 2020, p. 12

A seis semanas de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue entregado a autoridades mexicanas tras ser detenido en octubre pasado por agentes de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), las autoridades no han encontrado elementos para imputarle la comisión de algún delito. En ese contexto, ya se hizo una segunda evaluación patrimonial y financiera de los bienes que posee el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no se han encontrado irregularidades, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

Las fuentes consultadas señalaron que a través de los conductos diplomáticos se ha solicitado mayor información a las autoridades de Estados Unidos, entre otras cosas, que aporten datos respecto de la manera en que ellos determinaron que el sobrenombre de El Padrino correspondía al funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades entrevistadas, que participan en el gabinete de seguridad nacional y solicitaron el anonimato, explicaron que debido a la naturaleza de las imputaciones que se le realizaban en Estados Unidos al ex titular de la Sedena, el asunto fue turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y en esa instancia se revisan los documentos enviados por la justicia estadunidense, en los cuales no aparece de manera directa el nombre de Cienfuegos Zepeda.