La pregunta natural es si esto es ya una tendencia definitiva. La respuesta es: no necesariamente. Esto hay que monitorearlo todos los días . En general, son seis entidades las que tienen la tendencia de ascenso rápido (Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Morelos, Baja California y Guanajuato), otras están en periodo intermedio, que están en naranja, y se sostienen Chiapas y Campeche con mínima actividad epidémica .

López-Gatell recordó que las grandes metrópolis tienen mayores problemas para reducir las tendencias epidemiológicas; a pesar de ello la baja en la movilidad decretada en el Valle de México se reflejó en una reducción en el número de casos en esta semana , aunque esto aún no se expresa ni en el número de fallecimientos ni en la ocupación hospitalaria, tanto en la Ciudad de México como en el estado de México.

Destacó que Morelos e Hidalgo muestran comportamientos similares al alza en semanas recientes como parte de una megalópolis. Por el contrario, destacó que en Chihuahua, Zacatecas y Durango, que estuvieron con semáforo rojo recientemente, se registra una tendencia a la baja y al control de la epidemia.

Al abundar en torno a la adquisición de las vacunas, López Obrador comentó que con Pfizer, además del 1.4 millones en enero, hay compromiso de otras 3 millones de dosis en febrero y cinco en marzo. Asimismo, con CanSino, el acuerdo son 8 millones en el primer trimestre, por lo que se podrá cumplir con las primeras etapas de vacunación a personal médico, adultos mayores y posteriormente a maestros y enfermos crónicos.

En la conferencia donde se entregaron, de manera simbólica, condecoraciones Miguel Hidalgo a los 980 hospitales dedicados a atender pacientes con Covid-19, el Presidente se refirió a los movimientos que a nivel nacional e internacional rechazan la vacunación. No tenemos ese problema, la gente sí va a vacunarse porque hay una tradición. La gente tiene confianza que no vamos a aplicar algo que los perjudique, no creo que haya ningún problema .

Aclaró que la gente tiene libertad de elegir y si voluntariamente optan por no vacunarse se respeta la decisión, todo es voluntario, nada por la fuerza, nada obligatorio .

En torno a una denuncia de que en Rayón, estado de México, se aplicó la vacuna al director del Hospital López Mateos y a toda su familia, el Presidente ofreció investigar y proceder si en efecto ocurrió. Enfatizó que se buscará evitar el influyentismo, porque saltarse la fila en la vacunación, dijo, es un asunto inmoral.