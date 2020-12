P

aquito D’ Rivera le grabó al maestro Armando Manzanero una decena de sus canciones a tiempo de jazz. El álbum que lleva por título Paquito D’Rivera Plays the Music of Armando Manzanero está considerado una obra maestra que destaca la gran musicalidad del compositor yucateco.

La idea de este ambicioso proyecto fue iniciativa de los productores y promotores de jazz Maribel Torres y Eugenio Elías, quienes tras intensas pláticas con los protagonistas lograron empatías, genialidades y una obra histórica.

en 2013, se produjo el primer encuentro entre Paquito y Manzanero, en Nueva York, donde empezó a tomar forma la realización del disco. Había que elegir los músicos y D’Rivera propuso a su pianista, Alex Brown, y a su trompetista, el argentino Diego Urcola. Por su parte, Eugenio Elías propuso al baterista mexicano Antonio Sánchez y al contrabajista Carlos Henríquez. Con la aprobación de D’Rivera, quedó conformado el quinteto.

Los temas seleccionados fueron Amanecer, Esta tarde vi llover, Voy a apagar la luz, Llévatela, Contigo aprendí, Somos novios, Por debajo de la mesa, Mía, Te extraño y Parece que fue ayer. Todos los temas fueron arreglados por Alex Brown, excepto Contigo aprendí, arreglado por Diego Urcola.

El disco se grabó en agosto de 2014 en los Freiberg Music Studios de Nueva York con todos los músicos en estudio, incluido Armando Manzanero, quien interpreta cuatro temas.

Al año siguiente, el álbum fue presentado oficialmente en el 43 Festival Internacional Cervantino (FIC). Antes, platicamos con Paquito y Armando, quienes se manifestaban complacidos con los resultados.

En realidad, estoy muy contento , empezó por comentar Paquito. Entre las cosas lindas que me ha tocado vivir está haber tenido el permiso para tratar la música de Armando Manzanero y llevarla al ámbito jazzístico.

La charla se daba en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas donde se había llevado a cabo el ensayo general de lo que sería el primer encuentro entre estas dos figuras de la música popular.

“La realidad es que yo siempre he tenido en mi repertorio música de Manzanero. Bueno, todo mundo tiene algo de él en su repertorio, eso no es muy original. La verdad es que cuando Eugenio Elías y Maribel Torres me hablaron y me propusieron hacer un proyecto discográfico con la música de Manzanero inmediatamente dije que sí y decidimos hacer algo que por lo menos yo no tengo conocimieto que se haya hecho antes: un disco jazzístico como si Manzanero hubiera nacido en Nueva Orleáns.

“Nosotros nos conocimos por teléfono, porque su mánager, Laurita, me localizó en México cuando llegué a dar un concierto en la sala Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores que él dirige, y me dijo: ‘el maestro quiere hablar con usted’. Me enlazó telefónicamente porque se encontraba en París. El contacto fue cálido, parecía que lo conocía de toda la vida. Esa fue la liga, porque uno establece conexión así, ¿o no?”