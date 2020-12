S

e quisieron pasar de listas las Afore colando al ex presidente de su asociación –Amafore– en la Secretaría de Hacienda a cargo de la tarea de regularlas. Inverosímil, ¿verdad? Carlos Noriega Curtis un día apareció como titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, con la tarea de regular a sus antiguos patrones. Desde ahí empujó una reglamentación que los favorecía. Sin embargo, no consiguieron despistar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto de ley que envió al Congreso, y ya fue aprobado, contiene tres puntos fundamentales: 1) las comisiones de las Afore deberán bajar a la mitad a partir del próximo año; 2) aumenta la pensión mínima garantizada, y 3) subirán las aportaciones de las empresas, pero no la de los trabajadores. La Amafore se inconformó. ¿Y que pasó con Noriega? Seguramente se sintió frustrado y prefirió dejar su cargo. Hay otro regulador que debería seguir sus pasos: el presidente de Consar, Abraham Vela Dib.

Se fue otro grande

Pierre Cardin, el primer diseñador en convertir su nombre en marca, murió este martes a la edad de 98 años en Francia. No sólo vistió a la élite en los años 50, sino que llevó sus colecciones de ropa a los aparadores de las tiendas departamentales, con lo que impulsó el consumo masivo de la alta costura y también atrajo la ira de sus compañeros de gremio. Su creatividad incluyó accesorios de ropa, muebles, productos para el hogar y fragancias vendidos a través de unos 800 licenciatarios en más de 140 países de los cinco continentes.

Cardin no tenía socios, decía: Soy el financiero, el banquero y el creador . En 2016 pedía aproximadamente mil millones de dólares por los derechos de su imperio de licencias. En una charla con un reportero de Bloomberg dijo: Si no tienes el dinero, entonces no lo compres. Nadie te está obligando a hacerlo. Puedo permitirme morir sin venderlo .

Empresarios ¿sin fracturas?

El año que está a la vuelta de la esquina será de cambios para las organizaciones de la iniciativa privada, pues algunas renovarán a sus directivos. Pese a las diferencias de opinión que han tenido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, asegura que llegarán a 2021 sin fracturas; deberá decidir si deja el puesto u opta por la relección.

Algunos de sus agremiados lo acusan de actuar con tibieza frente al gobierno federal. Sin embargo, el consejo tuvo un choque con el gobierno en el tema de la desaparición del outsourcing. Firmaron un pacto que difiere el asunto al primer trimestre del nuevo año.