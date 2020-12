Para el ex jugador americanista Jesús Chuy Mendoza, la llegada de Solari “puede ser un arma de doble filo, pues es un técnico que tiene un sistema diferente de entrenamiento, no está familiarizado con el balompié mexicano, y le va a costar trabajo adaptarse, pero también es bueno que llegue alguien nuevo, con una perspectiva distinta y que sepa cómo manejar desde el vestidor hasta los partidos.

Cabe mencionar que el timonel no es del todo ajeno al futbol mexicano, pues mientras él destacó con los Potros de Hierro del Atlante, equipo con el que incluso participó en un Mundial de Clubes, su tío Jorge Indio Sola-ri dirigió al América en los torneos Verano e Invierno 97.

La experiencia más reciente del argentino como entrenador fue justamente con el conjunto merengue, al que llegó tras la salida del español Julen Lopetegui. No obstante, su desempeño no convenció a la directiva madridista, por lo que fue destituido para contratar por segunda ocasión al francés Zidedine Zidane.

Me parece que fue un buen paso, es un técnico reconocido, seguramente va a realizar su mejor esfuerzo, ojalá que su experiencia le ayude a sacar adelante el equipo.

Estimó que además del cambio de entrenador, es urgente que las Águilas realicen modificaciones en la plantilla de cara al próximo torneo Guardianes 2021.

“Es muy importante que el América también se meta de lleno a conseguir jugadores, pues en el último certamen le faltó gente, entre lesiones, bajas de juego, y elementos que definitivamente no son para militar en este club, se batalló mucho.

En mi opinión, el equipo necesita unos cinco o seis jugadores nuevos, dos defensas, dos mediocampistas y al menos un delantero, y que deje ir a otros tantos. La zona defensiva es la que más se debe reforzar, pues han sufrido mucho en ese sector. Santiago Cáseres, que gracias a Dios ya se fue; Giovani dos Santos, quien desafortunadamente no ha rendido lo que se esperaba, y otros más, han dejado mucho qué desear. Creo que si la zaga mejora, también lo harán elementos como Henry Martín, Federico Viñas y Sebastián Córdova.

Por último, Chuy Mendoza deploró que Miguel Piojo Herrera haya salido del plantel americanista por situaciones extra cancha.

Es muy lamentable que Herrera haya sido despedido otra vez por su temperamento, y no tanto por los resultados. La verdad hizo maravillas con el plantel que tenía, mantuvo al equipo como protagonista durante todo el torneo, no le alcanzó para ser campeón, pero no lo hizo tan mal. Desgraciadamente le volvió a ganar su carácter y es lo que acaba por propiciar su salida, pero bueno, espero que Solari lo haga bien y, sobre todo, la institución le dé jugadores para que se vuelva a conseguir un título, que es lo que todos los americanistas deseamos .

En tanto, el plantel azulcrema se reportó ayer en las instalaciones de Coapa para realizar las pruebas físicas y médicas correspondientes e iniciar los entrenamientos de cara al siguiente torneo.