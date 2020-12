L

a barbarie en la historia humana es sinónimo de intolerancia y, en consecuencia, caldo fértil para el clasismo y racismo y para el advenimiento de sociedades totalitarias, pero también de gritos de rabia, radicalismo y desespera-ción que alimentan la sinrazón y niegan los aportes de la ciencia. En plena era digital, con 4 mil 540 millones de internautas, 60 por ciento de la población humana conectada a Internet, la crisis del mundo moderno parece inducir un nuevo florecimiento de la barbarie, del fanatismo de diversos colores, olores y sabores, ahora inducido, expandido y multiplicado por la red global y los medios de comunicación. Quienes pensaban que se habían superado los viejos tiempos oscuros y que la ciencia daría lugar a sociedades y ciudadanos orientados por el conocimiento objetivo y la razón, o por la pasión y la razón en conjunción equilibrada, hoy deben aceptar que padecían de un excesivo optimismo. Con un panorama que parece repetirse justo un siglo después, aunque con sus especificidades, la barbarie retorna. Con las dos guerras mundiales, la humanidad alcanzó sus máximos niveles de locura. Ello costó la vida de unos 120 millones de personas y la destrucción de ciudades, industrias, obras, infraestructuras y el dolor de millones de familias. Ese vórtice de muerte estuvo alimentado por el liberalismo, el fascismo y el comunismo, tolerado e incluso apoyado por los tres grandes monoteísmos (cristianismo, judaísmo e islamismo). Ello tuvo como núcleo, como eje disparador, a Europa, que se suponía era la cúspide de la civilización y que hoy debe enfrentarse a su propio declive.