l 2020 fue un año vivido como tiempo implacable para las sociedades del globo, pero fue en un parpadeo. Los historiadores lo verán como un año de furiosa calamidad, aunque mucho más escribirán sobre los años posteriores por las encrucijadas que la pandemia está acrecentando. La divisa del Che Guevara comprende un presente que continuará perviviendo por un tiempo incalculable: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro .

China publicó la secuencia genética del SARS-CoV-2 el 10 de enero de 2020; el 8 de diciembre, Reino Unido comenzó a vacunar a su población. Pasaron sólo 332 días. Será uno de los grandes récords humanos. Veremos a los ricos avanzar a gran velocidad en la vacunación; los más pobres serán relegados.

Los postergados de la historia, postergados seguirán. El capitalismo y su brutal explotación e iniquidad continuará reinando en un mundo ferozmente distópico. Los ricos hacen como que no saben que el capitalismo los pare mientras aborta a los pobres en el mismo parto. Los estudios sobre la pobreza en el mundo, anunciando su baja como nunca en la historia en los últimos años , anuncian ahora que la pandemia canceló ya esos avances . Avances estrafalarios que desaparecieron en un orbe de naderías permamentes para los olvidados. Pero es necesario apreciar y seguir luchando por esos avances literalmente pírricos, porque la diferencia puede ser comer o no poder hacerlo. El sueño de la erradicación del capitalismo, en sueño continuará. Más le vale a los postergados que así sea, que el sueño persista, que el rescoldo no se extinga.

La hegemonía de Estados Unidos (EU) hace tiempo que está en declive: el consenso internacional respecto de su dirección intelectual y moral (Gramsci) cesó hace lustros; opera mediante la coerción, ejercida por su fuerza militar y económica: el enfoque transaccional de Trump (“5 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas; te lo quito si resuelves el problema de la ‘inmigración ilegal’ centroamericana”) se opera blandiendo el garrote de su poder económico; esa amenaza imperialista comenzó mucho antes de Trump.