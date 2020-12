Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 29 de diciembre de 2020, p. 3

Después de aclarar que en 2021 no habrá gasolinazos ni aumento de impuestos, pero sí se hará el ajuste inflacionario anual correspondiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dicha modificación no se aplique desde el 1º de enero, como se hace de manera habitual, sino en una fecha posterior, con el fin de evitar que las empresas se aprovechen y lo usen como pretexto para subir precios de los productos de manera injustificada.

El mandatario explicó que cada año se agrega al combustible el porcentaje de la inflación anual acumulada –independientemente del incremento de impuestos que, insistió, no aplicará su gobierno en 2021–, pero al no haber aumento real del gravamen, no tiene por qué haber modificación en los precios en proporción distinta a este margen.