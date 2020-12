D

espués de 13 años de participar en el mercado nacional, la cadena Best Buy, presidida en México por Fernando Silva, cierra sus operaciones esta semana. Parecería que su liquidación es un proceso fácil, en el que desocupa sus tiendas y dice adiós. Sin embargo, la quiebra de un negocio es complejo y costoso.

Cuando Best Buy inició sus actividades en México, en 2008, invirtió 45 millones de dólares y ahora que cierra sus puertas se calcula que el proceso le costará más de 100 millones de dólares. Se podría argumentar que en 13 años la empresa ganó mucho dinero y que lo que ahora pagará representa una cantidad menor. Sin embargo, si fuera rentable no se iría del país.

Hay que señalar que en Estados Unidos este grupo vive una situación distinta. La pandemia le ayudó a vender 21 por ciento más productos tecnológicos para el trabajo en casa en el trimestre más reciente, gracias a lo cual obtuvo cerca de 12 mil millones de dólares en ventas.

En el caso de México, esta firma llegó a tener 48 sucursales en 2019. Sin embargo, el mercado no cumplió con sus expectativas, en parte por la competencia de Amazon, que es más eficiente en el comercio por Internet y cuenta con precios más bajos para sus clientes. Además, la pandemia no ayudó a que la gente se desplazara a las tiendas de Best Buy y no logró adaptarse a la nueva realidad.