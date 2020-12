N

o pocas empresas privadas –entre ellas farmacéuticas y grupos empresariales dedicados a los hospitales, con la única intención de mercantilizar uno de los derechos humanos fundamentales, el acceso a la salud– se frotan las manos por el reciente anuncio presidencial, de que el gobierno no tiene objeción alguna de que ellas, si tienen capacidad, puedan importar vacunas contra el Covid-19.

López Obrador hizo el anuncio el pasado domingo y lo reiteró en la mañanera de ayer: no nos oponemos a que empresas puedan importar vacunas y venderlas a quienes tengan para pagarla; es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna y ya tenemos suscritos contratos y también fechas de entrega. No nos oponemos a que una empresa pueda importarla si la adquiere en cualquier parte del mundo; si ya está autorizada por Cofepris, pues se puede utilizar en México sin problema. Lo que (el gobierno de la República) garantiza al adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita, es decir, que sea para todos, ricos y pobres .

Y para el caso gubernamental, “lo que rifa no es el dinero, no es porque ‘yo lo tengo y me voy a proteger primero que el que no lo tiene’. Tampoco es el influyentismo político: ‘yo tengo un cargo, soy diputado, senador, secretario, Presidente de la República, y a mí me tienen que proteger primero’. Nada de eso. Hay un programa: primero los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud (público y privado) que están en hospitales Covid”.

Después, los adultos mayores, estén donde estén, ricos o pobres. Si vive un anciano respetable en Las Lomas, allá; si vive en la Lacandona, si vive en la Tarahumara, allá; si no puede salir a donde se va a llevar a cabo la vacunación de los adultos mayores, por su edad, se va a ir a su casa. Se va a empezar de los de más edad hacia abajo, y es parejo .