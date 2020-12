N

o fue una inocentada la que jugó la Comisión Federal de Electricidad a más de 10 millones de usuarios que dejó ayer sin luz. Lo explicó así: “La @CFEmx informa que a las 14:29 horas salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional, esto a causa de salidas de centrales generación”. Suena eufemístico eso de salieron de operación , la realidad es que fue un apagón de los mayores que ha sufrido la República. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que la causa del problema fue que a las 14:28 hora del Centro, se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7 mil 500 Megawatts . Agregó que el percance los obligó a activar los esquemas de protección automá­tica con el objetivo de minimizar un riesgo mayor . ¿Y a qué se debió el desbalance entre la demanda y la oferta de electricidad? No checa esa coartada con el hecho de que la Ciudad de México, el estado de México y diversas regiones del país se encuentran en confinamiento y debería haber una menor demanda. Un megawatt de energía equivale a toda la luz utilizada por un edificio como la Torre Mayor, uno de los rascacielos más altos de la República, en opinión de expertos.

Mercado libre de vacunas

Empresas privadas podrán comprar vacunas contra el Covid-19 en el extranjero, dijo el presidente López Obrador. Precisó que su gobierno no tiene inconveniente en que los empresarios las comercialicen y sólo se busca que la población más vulnerable pueda acceder primero al fármaco. Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias, claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, que se compre afuera . Van a tener triple trabajo Cofepris y Profeco. La primera para expedir las autorizaciones, porque ya hay indicios de mercado negro en Estados Unidos y la otra entidad para vigilar los precios. Existe el antecedente de las pruebas. El mercado es un desorden. Los precios van de 3 mil para arriba. Totalmente fuera del alcance de las familias de recursos limitados.

Los presupuestívoros

Tanto los consejeros del Instituto Nacional Electoral como los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica se siguen resistiendo a renunciar a sus sueldazos y prestaciones y lograron sortear la disminución de sus ingresos al obtener una suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Esto significa que continuarán percibiendo un sueldo superior al del Presidente de la República (en 2021 será de 112 mil 122 pesos mensuales), hasta que los ministros resuelvan las controversias constitucionales que promovieron en contra del presupuesto, que fue diseñado con base en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente. Aseguran que al ser organismos constitucionales autónomos no están obligados a sujetar su tabulador salarial a lo establecido en dicha ley. Pues sí, pero el dinero es del pueblo y no deben ser abusivos, no tanto, pues.