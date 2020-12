Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de diciembre de 2020, p. 19

Buenos Aires., El mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones, sostuvo el presidente Alberto Fernández ayer al anunciar la construcción de 3 mil viviendas en cuatro municipios del conurbano bonaerense dentro de un plan para solucionar los problemas más graves que afectan al país; mientras, la vacuna Sputink V ya se distribuyó en todas las provincias y comenzará aplicarse en los próximos días a los sectores más expuestos en el combate a la pandemia del Covid 19, a pesar de una campaña permanente de la oposición y sus medios de comunicación, que alientan a violar incluso los protocolos de cuidados sanitarios.

No quiero más dos Argentinas , aseguró Fernández durante la firma de los convenios para el programa federal Casa Propia-Constuir Futuro, advirtiendo que no puede existir una nación dividida entre los que tienen y los que no, sino en la que todos puedan desarrollarse y el Estado garantice que eso ocurra .

En este sentido admitió que si ser populista es ayudar a los que menos tienen, soy populista; no sólo estamos cumpliendo con la palabra, siento que estamos cumpliendo con nuestra ética , afirmó recordando que la pandemia llevó a revisar las grandes desigualdades agravadas durante los cuatro años del gobierno de la derechista alianza Cambiemos.