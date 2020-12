Aseguró que el responsable es el mandatario priísta. Nos dicen que no hay dinero para realizar el pago, pero nosotros no tenemos la culpa. Por eso estamos bloqueando las seis principales calles de la capital .

Detalló que los pagos van de 800 a 2 mil pesos para los adultos mayores. A las personas que tenemos alguna discapacidad nos dan mil pesos; el problema es que ya es 28 de diciembre y no vamos a tener ni para un pollito en fin de año .

Explicó que el depósito se debió realizar el 20 de diciembre. No sabemos la razón por la cual no se hizo, pero es la del último bimestre, que incluye noviembre .

Valenzo Villanueva advirtió que no levantarán el cierre hasta que se les atienda. Sabemos que son más de 4 mil personas en la entidad las que no recibieron el beneficio. Ya nos dijeron que, hagamos lo que hagamos, no hay dinero .

Reconoció que debido a la edad de la mayoría de los integrantes se corren riesgos, pero fueron mis compañeros quienes me dijeron que lo harían (la protesta), porque fue un acuerdo de la asamblea .

En Nayarit, maestros de la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon por casi tres horas las entradas a Tepic en los puntos oriente y poniente; exigen el pago del aguinaldo, la segunda quincena de diciembre (la cual debió cubrirse el día 15) y otras prestaciones.

Los docentes cerraron a pesar de que el domingo el líder sindical Ladislao Serrano Vidal y el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, firmaron un acuerdo en el cual se garantiza que hoy se pagará el aguinaldo completo (90 días) y el 31 de diciembre la quincena. La fecha límite para pagar el resto de prestaciones es el 7 de enero.