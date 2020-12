Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 29 de diciembre de 2020, p. 16

Como parte de la reforma pensionaria, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tiene hasta los primeros 30 días de 2021 para decidir cuál será el tope a la comisión que podrán cobrar las Afore a los trabajadores a partir de 2022, informó su presidente, Abraham Vela Dib.

De acuerdo con el funcionario, el tope a las cuotas no será de 0.54 por ciento como estableció en un principio el gobierno en la propuesta de reforma, sino que será mucho más alto , aunque no quiso dar una cifra concreta por tratarse de un tema sensible que podría generar incertidumbre en el mercado.

En un inicio se mencionó que la comisión máxima de las Afore sería 0.54 por ciento anual debido a que es el promedio que se cobra en Estados Unidos, Chile y Colombia; sin embargo, de acuerdo con Vela Dib, después de analizarlo se llegó a la conclusión de que los sistemas pensionarios de esas tres naciones no son iguales que el de México.

Por este motivo, apuntó, la junta de gobierno de la Consar trabaja en la elaboración de una fórmula que permita encontrar la mejor manera de comparar los sistemas pensionarios de los cuatro países y así decidir cuál será el tope al que se tendrán que alinear las 10 Afore que operan en México a partir de 2022.