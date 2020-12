De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de diciembre de 2020, p. a11

El club América regresa hoy a Coapa para realizarse los exámenes médicos que dan inicio a la pretemporada. Ello a pesar de que los jugadores aún no saben quién será el técnico que supla a Miguel Herrera. Según diferentes reportes, el estratega uruguayo Robert Dante Siboldi, quien era la opción principal, no aceptó las condiciones de Santiago Baños, presidente deportivo, y las negociaciones se habrían caído. La nueva apuesta de los capitalinos se llama Javier Calleja, ex técnico del Villarreal.