Martes 29 de diciembre de 2020, p. 7

El rostro de la música de concierto experimentó este 2020, el denominado Año Beethoven, sensibles cambios ante el embate de la pandemia y sus secuelas. El Covid-19 pudo detener al mundo por vez primera en la historia, pero no logró silenciarlo.

Entre las afectaciones más severas de la emergencia sanitaria está la suspensión, primero parcial y luego indeterminada y hasta definitiva, de actividades presenciales en salas de concierto, casas de ópera y festivales. Si bien ha habido intentos de regresar a los escenarios, esos esfuerzos han tenido que esperar mejores tiempos.

Algunas de las más importantes orquestas, ensambles y casas musicales y líricas del mundo enfrentan severas crisis que los tienen al borde del colapso. Es el caso del Metropolitan Opera House de Nueva York.

Para evitar contagios cerró el 11 de marzo, y en junio anunció que reabriría el 31 de diciembre, con una gala de Año Nuevo. Esa interrupción de actividades podría costar a la organización unos 100 millones de dólares en pérdidas de ingresos.

Al momento de cerrar dejó sin pago a muchos de sus empleados, incluidos los integrantes de la orquesta y el coro. En un hecho calificado sin precedente , la famosa compañía estadunidense realizó, el 25 de abril, una gala vía Internet que reunió a 40 de sus mejores artistas –entre ellos el tenor mexicano Javier Camarena–, quienes desde sus casas y en diferentes partes del mundo se unieron a esta iniciativa para recaudar fondos y garantizar la supervivencia de la institución.

Esa crítica situación para el Met Opera se acentuó en septiembre, al tener que indemnizar a su ex director James Levine, despedido en 2018 tras acusaciones de acoso sexual, según informó el diario The New York Times el día 22 de ese mes.

En julio, la agrupación anunció la reanudación de sus actividades con una temporada virtual de recitales verano-otoño con algunas de las figuras más importantes de la ópera internacional, entre ellas la soprano rusa Anna Netrebko y Javier Camarena. La modalidad de los conciertos fue de pago por evento, a un costo de 20 dólares por recital.

Dolor y resiliencia

2020 será recordado como un año de contrastes: penumbra y esperanza, dolor y resiliencia. Las suspensiones y postergaciones de conciertos, funciones de óperas y festivales se dieron por racimos en gran parte de las capitales del mundo a partir de finales de febrero.

En Italia, el Covid-19 obligó a cancelar 7 mil 400 conciertos y montajes teatrales programados entre esas fechas, incluidos los de la legendaria Scala de Milán, lo que provocó una pérdida estimada en 10 millones de euros; lo mismo en Berlín, donde también se anunció la anulación del festival de ópera wagneriana de Bayreuth, que debía realizarse a partir del 25 de julio.

El obituario musical lamentó el fallecimiento del compositor polaco Kryztof Penderecki, último exponente del cambio radical que ha experimentado la música en el mundo, acaecido el 28 de marzo a los 86 años. Una sensible pérdida para el arte sonoro del mundo, como la experimentada el 7 de enero en México con el deceso, a los 69 años, del promotor cultural Ignacio Toscano, quien transformó la cultura musical del país.