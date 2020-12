N

o es sólo el fin del año. Termina un ciclo, una era, una época. No es el predicamento de Gramsci, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Son los predicamentos por la muerte de lo viejo y las formas de lo nuevo.

Ante todo, debemos reconocer lo que hicimos, un terricidio. Liquidamos el clima que teníamos. La destrucción de seres vivos e inanimados, de plantas, animales y personas, lo mismo que de suelos y aguas, es tan atroz como inconcebible. Una avidez inmoral e irresponsable de corporaciones y gobiernos causó esa destrucción y creó adicciones que nos hacen cómplices del crimen cotidiano, pues persisten patrones de consumo y modos de vivir que pueden hacer incompatibles con la vida humana las nuevas condiciones climáticas. Es un comportamiento suicida y criminal a la vez.

Son evidentes los síntomas de esa catástrofe, aunque se le siga negando. Se niega aún más la del mundo sociopolítico, en que los crímenes son aún más graves pero no es igualmente evidente la liquidación de lo viejo. Cuando muere un régimen, sus rituales, ilusiones y signos permanecen por siglos y generan la impresión de que sigue ahí lo que ha muerto. Existen aún reyes y reinas y con ellos la mentalidad monárquica, aunque ese régimen haya terminado hace mucho tiempo. Quienes quieren alimentar la ilusión de que todo sigue igual se ocupan ahora de montar los rituales de costumbre para que la gente actúe como si el cadáver estuviera vivo.

Tenemos aún, por ejemplo, ejercicios electorales. Nunca fueron auténtica democracia. Da pena observar que se sigue considerando el voto como nuestra más importante acción política y también pensar que hasta cuando el voto funcionaba sólo producía gobiernos de la mayoría; nunca expresó la voluntad colectiva. Debe preocuparnos que muchas personas sigan creyendo en esos ejercicios, cada vez más ridículos e inútiles; no perciben cómo contribuyen así al ejercicio autoritario, a darle una pobre apariencia de legitimidad.

Hay aspectos más complejos que no es fácil percibir. El individuo, una de las creaciones de la era moderna, fue base de la operación capitalista y definió su forma política en el Estado-nación. Esta construcción social ha perdido fuerza y vitalidad y se desvanece a cada paso. Las personas se reconocen cada vez más como nudos de redes de relaciones y las células que forman la existencia social dejan de ser individuales. La obsesión del actual gobierno por dar forma individual a todos los programas sociales, haciendo a un lado todas las formas colectivas o comunales de existencia, es síntoma adicional de su arraigamiento en formas obsoletas de operación. Es especialmente peligroso su diseño para destruir y vender el sureste en nombre del desarrollo y el progreso, con dispositivos cada vez más autoritarios. Tal como abre la frontera a desechos tóxicos que China rechazó, intenta implantar desechos económicos, sociales y políticos en abierta decadencia.