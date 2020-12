C

on optimismo –desde la óptica presidencial– sobre el futuro económico del país cierra este aciago 2020, año en el que se reportaron y padecieron problemas no registrados con tanta dureza desde hace casi un siglo, y la zarandeada fue no sólo en México, sino hasta en el más alejado rincón del planeta. Eso sí, queda la esperanza de que poco a poco los males se revertirán. Parece, sólo eso, que lo peor ha pasado y que en 2021 comenzará la reconstrucción, aunque no queda duda de que es muchísimo lo que hay que hacer para que el barco medianamente se enderece.

Para cerrar el año, el presidente López Obrador ha dicho que México saldrá adelante y en 2021 habrá crecimiento; tenemos muchas posibilidades de progresar con justicia; nos va a ir bien, mucho mejor; progreso a secas, sin justicia, es retroceso, es acumulación nada más de dinero, muchas veces en unas cuantas manos . A pesar de los pesares, dice, el peor año del último siglo se ha enfrentado “sin deuda, con estabilidad financiera, finanzas públicas sanas, sin devaluación, sin aumento de impuestos, sin inflación, sin gasolinazos; vamos avanzando y sí espero que nos va a ir bien”.

Con todo, hay otras lecturas, desde luego, como la del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), para el que 2020 ha sido un año en el que tanto el sistema social y económico mexicano como la capacidad de diálogo fueron puestos a prueba. La aparición del Covid-19 ha creado condiciones extremas no observadas en más de un siglo y que repercutieron en el cierre de 400 mil empresas y el aumento de la pobreza laboral .