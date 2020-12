U

na extraña coincidencia se le presentó a la columneta la semana pasada. Resulta que los lunes, muy de mañana, la sección activa de la multitud comienza a enviarme por los más distintos medios sus opiniones y pareceres sobre la que ese día publiqué. A veces pienso que dentro de quienes me hacen la distinción, no sólo de leerme sino hasta de ocupar su tiempo en darme a conocer su acuerdo o rechazo a lo leído, se encuentra un crecido grupo de veladores, repartidores de diarios, policías de crucero, corredores y por supuesto algún bartender (en mis tiempos simplemente cantinero), que lleva horas oyendo cuitas y quejumbres de la variapinta clientela de su barra, y se traslada para una segunda jornada de trabajo profesional a su consultorio privado, donde continúa con idéntica labor, pero aplicando ahora las concepciones estructuralistas de la acendrada doctrina lacaniana de la que es fiel apóstol. Digo esto por- que hay correos que traen hora de despacho en plena madrugada y con frecuencia arriban a la computadora o al celular antes de que el ejemplar de este diario sea dejado en casa por debajo de la puerta. Está por demás aclarar que a mí esos mensajes me hacen mi lunes y en ocasiones hasta mi semana entera.