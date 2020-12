L

a alianza Va por México, que integran los partidos PAN, PRI y PRD, acordó incluir en su lista de candidatos a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. No hubo ninguna objeción de los directivos, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Chucho Zambrano. Ya que podrán reelegirse dos veces, gozarán de fuero los próximos 12 años. Son nuestras mejores cartas , dijo un vocero de la Alianza. Peña Nieto representa la honestidad y Calderón la seguridad , agregó. Cuando se active el sondeo sobre el juicio a los ex presidentes, que ya se amplió hasta incluir a toda la clase política-financiera, gracias a la pregunta light que autorizó la Suprema Corte, Calderón y Peña Nieto estarán gozando de fuero constitucional. Todo habrá quedado en ruido.

Rusia o México...

El presidente Trump todavía ayer se resistía a firmar el decreto que reanuda el programa de cheques de ayuda a las empresas y las familias, aunque ya fue autorizado por el Congreso de Estados Unidos. Desenfadadamente, en vez de rubricarlo se fue a jugar golf a Miami. Le quedan pocos días en la Casa Blanca, pero sigue litigando contra el resultado de las elecciones, pues dice que fue un proceso tercermundista . Sin embargo, Melania tendrá que tener lista la mudanza antes del día 20 de enero, fecha en que llegará la familia Biden a ocupar la residencia. ¿Adónde se mudarán los Trump? Están considerando salir una temporada larga de su país, donde los representantes del IRS (impuestos) y los fiscales le andarán pisando los talones al ya para entonces ex presidente. Está considerando vivir en dos lugares: Rusia o México. Son los países que esperaron hasta el final para reconocer el triunfo de Biden.

Salario de mil pesos

Gustavo de Hoyos dejará de presidir la Coparmex esta semana, exactamente el día 31 de diciembre; su lugar será ocupado por el jalisciense José Medina Mora. Como última iniciativa, de Hoyos quiere proponer que el salario mínimo del próximo año sea parejo en toda la República, de mil pesos diarios, en vez de 141.70, como lo aprobó la Comisión Nacional. Sin embargo, su propuesta no ha encontrado eco entre los agremiados al sindicato patronal, pues argumentan que es populismo, ya que ahora que deje la Coparmex seguirá en la política; es cofundador de Sí por México, cuyo objetivo sería postular eventualmente a Claudio X. González a la Presidencia de la República.