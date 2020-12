Tejidos únicos

La tercera razón es tejidos únicos y sostenibles. Los que trabajan en Laura Escribano Atelier no pican ni generan alergias, respetan la salud de la piel. Los tintes que utilizan también están libres de químicos, por lo que son aptos para todas las personas. En el taller emplean tejidos reciclados con más de 100 años de antigüedad y otros tipos que en su mayor parte proceden de fibras naturales. Éstos están muy bien trazados y no se abren nunca. La originalidad de los mismos es un plus, son únicos y no hay nada más especial para una novia que llevar una pieza única en el día de su boda.

En cuarto lugar: los colores de una novia sostenible. En el caso de las prendas sostenibles son totalmente diferentes. Estos tonos nunca van a brillar de más con la luz natural de un día soleado porque tienen uno muy natural por sí mismos, al tratarse de fibras como el algodón, la seda, el lino...

La última de las razones que da la diseñadora madrileña es la segunda mano como concepto de moda, no como un estilo de consumo. Es tremendamente moderno rescatar las historias de los tejidos antiguos y dotarlas de nuevas aventuras a partir del día de tu boda. No hay nada más moderno que rescatar un vestido con técnicas ciento por ciento artesanales como se hacía antiguamente.