–¿Qué es lo que hace la banca?

–Seguimos apoyando y respondiendo a todos los demás que tienen demanda por crédito. Otra cosa es el uso de tarjetas de crédito en El Buen Fin, que si bien fue menor al uso de plásticos de débito, también fue menor que el año pasado, pero de todas maneras, los que querían usarlas, las usaron.

–¿Se puede dar más crédito?

–Hay más acceso al crédito para quien tiene al corriente sus pagos, las hipotecas están creciendo de manera increíble a 9.3 por ciento a 10 meses de que arrancamos este problema, los automóviles con una demanda positiva de crédito, las empresas también; por consiguiente, seguimos atendiendo nuestro negocio en la demanda de crédito y dándole financiamiento a quien lo requiere.

No cabe duda que hay otras partes que se han contraído, el consumo se ha caído substancialmente en créditos de nómina, personales, uso de la tarjeta y eso ha impactado al gremio porque se han bajado los ingresos de la banca considerablemente comparado con el año pasado, estamos todavía generando utilidades en el conjunto de la ABM, pero menores que el año pasado.

–¿Qué pasará el año que entra?

–Es muy de anticipar porque el año que entra tendrá dos caras, caminos y no sabemos por cuál se va a ir, se puede ir parcialmente por uno y luego transitar por el otro, ¿a qué me refiero?, a que el impacto de la vacuna o del antídoto es fundamental para el desempeño económico del país.

“Si podemos vacunar a toda la población en el primer semestre, el año tendrá una buena segunda mitad, porque quiere decir que vamos a poder salir a retomar toda nuestra actividad económica, recuperar la productividad.

Se habla de la posibilidad que en mayo tengamos un antídoto, no sólo una vacuna. El antídoto también sería extraordinario porque ya le da a uno la certeza de que en el momento que contraiga el virus, lo puede atacar con ese antídoto.

–¿A qué se le atribuye la baja en la morosidad?

–A que todo aquello que se pensaba se iba a convertir en cartera vencida, está resultando incierto, las personas que tienen crédito, están haciendo frente a sus obligaciones porque su situación económica no es tan delicada y también, la banca ha creado 39 mil millones de reservas adicionales que nos permiten hacer frente a la cartera vencida.

–¿Considera que ha pasado lo peor para el negocio?

–No puedo decir eso porque no tenemos certeza de qué pasará en 2021, de las vacunas y del antídoto, si seguimos confinados, la economía no va a crecer.