“Sí (volvería a enviar el burofax), es una manera de formalizarlo y hacerlo oficial. Yo venía diciendo al presidente los últimos seis meses que me quería ir, que me ayudara, y él ‘que no, no’. Era una forma de decir en serio que me quería ir”, dijo.

El capitán azulgrana señaló de nuevo a Bartomeu como culpable de que su deseo no se cumpliera. No quiso y empezó a filtrar cosas y hacerme el malo de la película, pero estoy tranquilo. No era fácil decidir que me iba del club de mi vida, de mi ciudad. No tenía que haber sido tan drástico , añadió.

Estoy con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante, ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento muy complicado y se hace difícil todo lo que rodea , dijo Messi.

Sin embargo, a partir del 1º de enero puede negociar con otros equipos, pues su contrato con el Barcelona vence en junio. El club informó ayer que Leo –de asueto en Argentina– se perderá el partido en la Liga española frente al Eibar mañana, mientras se recupera de una lesión de tobillo.