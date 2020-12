Laura Gómez Flores

Las fiestas en Santa Catarina Yecahuizotl, San José y Mixquic, en Tláhuac, continúan, pese a que la ciudad se encuentra en semáforo rojo por el incremento en el número de contagios de Covid-19. No obstante, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no intervienen porque, según dijeron, no tienen facultades para suspenderlas , denunciaron habitantes.

La noche del sábado, en la calle Narciso María Loreto, señalaron, se realizó un baile con banda a todo volumen, que congregó a mucha gente, lo cual fue denunciado vía telefónica a la Base Plata de la dependencia en la demarcación.

Los operadores se comprometieron a acudir al lugar, pero sólo para solicitar que bajaran el volumen de la música, porque no tienen facultades para suspenderla, sin considerar que reuniones y fiestas están prohibidas por las autoridades centrales , dijeron.

Una situación similar ocurrió en Mixquic, donde los oficiales explicaron que únicamente aplican una amonestación verbal y exhortan a la gente a evitar aglomeraciones, cumplir con las medidas sanitarias y moderar el volumen de la música.