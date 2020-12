Agregó que las autoridades no sólo han seguido un procedimiento a sus espaldas, sino que además proporcionan información del mismo a medios de comunicación, precisamente durante épocas electorales con el claro fin de afectar mi reputación, honor y prestigio, sin permitirme una adecuada defensa ante las instancias institucionales correspondientes. Esto resulta violatorio de los principios constitucionales de debido proceso, presunción de inocencia, por parte de las autoridades involucradas .

Al referirse a que en la información publicada se asienta que la indagatoria tiene relación con una querella presentada el 23 de octubre de 2018, afirmó que es totalmente irregular que no se me hubiera notificado de la misma en el momento en que se afirma fue presentada .

En una carta enviada a este diario tras la publicación de una nota en la que se da cuenta del procedimiento iniciado por la dependencia por presuntas irregularidades en la asignación de contratos para diversas obras, expresó que en su caso la indagatoria debería tener el carácter de confidencial por tratarse de una investigación que se encuentra supuestamente abierta en estos momentos , además de que expone datos que yo misma aún no conozco .

La jefa delegacional de Álvaro Obregón en el periodo de 2015 a 2018, María Antonieta Hidalgo Torres, acusó a la Secretaría de la Contraloría General de iniciar una investigación en su contra a mis espaldas , y afirmó que durante su administración no se cometió ninguna.

Por este motivo, señaló la ex funcionaria, sus abogados elaboran las denuncias correspondientes contra las autoridades que han cometido estas irregularidades, con el fin de evitar que se siga actuando de esta manera.