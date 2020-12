Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 28 de diciembre de 2020, p. 28

Empresas fantasmas o que proporcionaron información falsa sobre los servicios que ofrecen son algunas de las presuntas irregularidades que la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México encontró en dos años de investigaciónes sobre la asignación de contratos a 22 proveedores en Álvaro Obregón entre 2015 y 2018, informaron fuentes cercanas a la indagatoria.

Señalaron que la etapa de investigación sigue en curso, de allí que no se ha notificado a los ex funcionarios involucrados, entre ellos la ex jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres, pues la Ley de Responsabilidades capitalina establece en su artículo 193 que dicha acción se realiza una vez cerradas las pesquisas y que se realice el informe de presunta responsabilidad.

Agregaron que en total son 30 las empresas investigadas, todas contratadas como proveedores de materiales para distintas obras, por lo que las indagatorias en el ámbito administrativo continúan y se están abriendo nuevas líneas de investigación, incluso se ha solicitado información al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte del procedimiento.

Se trata de una investigación derivada de una denuncia que presentó la alcaldía en octubre de 2018, que en un principio involucraba a tres empresas; sin embargo, las irregularidades encontradas resultaron ser más graves, por lo que en diciembre de ese año se hicieron dos ampliaciones a la querella, indicó.