Domingo 27 de diciembre de 2020, p. 6

En su proceso de selección de candidatos, a través de encuestas a sus militantes, Morena cuenta ya con 11 abanderados, de los cuales seis son mujeres y cinco hombres. Para cumplir con el ordenamiento de equilibrio y equidad de género, dictado por la autoridad electoral, ese partido continúa batallando porque en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí no se vislumbra una candidata con suficiente fuerza para imponerse a sus contrincantes hombres, en la rebatiña por tan preciados puestos.

La dirigencia nacional morenista había contemplado un escenario halagüeño para que, al iniciar el próximo año, las 15 candidaturas a igual número de gobiernos estatales se encontraran cubiertas. No obstante, los grupos e intereses que imperan en esas entidades han complicado los procesos. Y esta circunstancia también repercute –hasta ahora– en cumplir con la equidad de género, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que, de 15 aspirantes, por lo menos siete fuesen mujeres.

A la fecha, las candidaturas definidas son: Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, por Campeche; Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali, por Baja California; Celia Maya, ex magistrada en el Tribunal Superior de Justicia local, por Querétaro; Lorena Cuéllar, ex delegada federal, por Tlaxcala; Indira Vizcaíno, ex delegada federal, por Colima, y Clara Luz Flores, alcaldesa con licencia de Escobedo, por Nuevo León.

Las cinco candidaturas masculinas son para David Monreal, ex funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por Zacatecas; Miguel Ángel Navarro, senador con licencia, por Nayarit; Juan Carlos Loera, ex delegado federal, por Chihuahua; Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad Ciudadana, por Sonora, y Víctor Castro, ex delegado federal, por Baja California Sur.