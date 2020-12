Los médicos y enfermeras fueron recibidos con aplausos en la terminal aérea.

Maricruz Camacho, jefa de enfermeras del Hospital General de Zona número 3, señaló que están motivados. El estado de Sonora está atendiendo al llamado del director general (Zoé Robledo). Esto es un acto voluntario. El IMSS es una sola familia, un solo equipo .

Carlos Serrano, especialista en medicina familiar, consideró que hay que ayudar, para eso estamos, somos todos un equipo, y donde se ocupe hay que estar. Es un acto de solidaridad .

El enfermero Víctor González, aseguró que soy lo poquito que soy y lo poquito que tengo gracias al IMSS , por eso vino a la capital del país en fin de año.