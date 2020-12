Carolina Gómez Mena y Yolanda Chío

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de diciembre de 2020, p. 3

Monterrey, NL., En dos vuelos llegó ayer al país el segundo cargamento de vacunas anti-Covid Pfizer-BioNTech; se trata de 42 mil 900 dosis, de las cuales 34 mil 125 están destinadas a la Ciudad de México y 8 mil 775 para Coahuila, y que se suman a las que llegaron el pasado miércoles 23 de diciembre.

Con estas nuevas dosis se retoma hoy domingo 27 la vacunación a personal sanitario en la Ciudad de México, según acordó el gabinete de salud ayer por la noche.

A su vez, la Secretaría de la Defensa informó que la inoculación será hoy a mediodía en la unidad hospitalaria del 81 Batallón, localizada en el Colegio Militar, en la delegación Tlalpan.

Los biológicos fueron traídos desde la planta de Pfizer en Puurs, Bélgica, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), terminal 1 y, de manera simultánea, al Aeropuerto Mariano Escobedo, en Monterrey, Nuevo León.

Poco después de las 8:30 de la mañana aterrizó en el AICM el avión de la aerolínea canadiense de transporte de mercancías Cargojet, y a las 9:15 arribó la otra aeronave a Monterrey.

Las vacunas, que llegaron a México en 44 cajas, no fueron desaduanalizadas en el AICM, sino que será previo a ser distribuidas para su aplicación, señaló la Secretaría de Salud (Ssa).

En la recepción en la Ciudad de México, Miriam Veras, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), de la Ssa, reafirmó que el proceso de vacunación será escalonado , conforme vayan llegando las dosis. Los biológicos que están llegando son para el arranque de la inmunización.

Vamos a tener muchas entregas y detalló que del biológico Pfizer-BionTech serán 34.4 millones de dosis. Con entregas continuas, se prevé tener 1.4 millones al 31 de enero de este año.

Vamos a estar vacunando a toda la población, el mensaje a la población es que esto es escalonado, debido a las entregas y a la producción de vacunas, nosotros tenemos que ir priorizando, no porque sean más o menos importantes, sino porque tiene que ver con la cantidad de vacunas que llegan.